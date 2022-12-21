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21:43, 21 декабря 2022Силовые структуры

Суд обратил в доход государства имущество экс-инспектора ДПС на миллионы рублей

Суд в Москве обратил в доход государства имущество экс-инспектора ДПС на ₽180 млн

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Лефортовский суд Москвы обратил в доход государства имущество бывшего инспектора ДПС Сергея Кузнецова на общую сумму порядка 180 миллионов рублей. Об этом заявил официальный представитель Генпрокуратуры России Андрей Иванов, пишет «Интерфакс».

По информации Иванова, экс-инспектор и его близкие в период прохождения им государственной службы приобрели свыше 20 объектов недвижимости и одно транспортное средство. Сведений о законности источников получения средств, за счет которых все приобреталось, представлено не было, подчеркнул представитель Генпрокуратуры.

Отмечается, что суд удовлетворил требования надзорного ведомства в полном объеме, обратив в доход государства дорогостоящий дом с земельным участком, квартиры, в том числе за рубежом, а также денежные средства в сумме свыше 48 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что Мосгорсуд ужесточил приговор бывшему главе Белгородского района Белгородской области Анатолию Попкову, осужденному на 11 лет лишения свободы за взятки на 24 миллиона рублей. По итогам рассмотрения апелляционной жалобы чиновника ему добавили штраф в 60 миллионов рублей.

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Юлия Мискевич
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