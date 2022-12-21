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18:40, 21 декабря 2022Силовые структуры

Российскому чиновнику ужесточили приговор за взятки на 24 миллиона рублей

Мосгорсуд добавил штраф в 60 млн рублей экс-главе Белгородского района Попкову за взятки

Фото: Shutterstock

Мосгорсуд ужесточил приговор бывшему главе Белгородского района Белгородской области Анатолию Попкову, осужденному на 11 лет лишения свободы за взятки на 24 миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

По итогам рассмотрения апелляционной жалобы чиновника ему добавили штраф в 60 миллионов рублей.

20 июня Преображенский суд Москвы приговорил Попкова к 11 годам лишения свободы за коррупцию. Было установлено, что он с 2018 по 2019 год получал вознаграждение от застройщика за выдачу разрешений на возведение и ввод в эксплуатацию зданий и сооружений на территории Белгородского района. У него дома правоохранители нашли две единицы незарегистрированного огнестрельного оружия и боеприпасы.

Попков свою вину не признал. Его адвокаты настаивали на том, что деньги были пожертвованиями в специальный фонд.

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Любовь Ширижик
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