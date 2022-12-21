Российскому чиновнику ужесточили приговор за взятки на 24 миллиона рублей

Мосгорсуд добавил штраф в 60 млн рублей экс-главе Белгородского района Попкову за взятки

Мосгорсуд ужесточил приговор бывшему главе Белгородского района Белгородской области Анатолию Попкову, осужденному на 11 лет лишения свободы за взятки на 24 миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

По итогам рассмотрения апелляционной жалобы чиновника ему добавили штраф в 60 миллионов рублей.

20 июня Преображенский суд Москвы приговорил Попкова к 11 годам лишения свободы за коррупцию. Было установлено, что он с 2018 по 2019 год получал вознаграждение от застройщика за выдачу разрешений на возведение и ввод в эксплуатацию зданий и сооружений на территории Белгородского района. У него дома правоохранители нашли две единицы незарегистрированного огнестрельного оружия и боеприпасы.

Попков свою вину не признал. Его адвокаты настаивали на том, что деньги были пожертвованиями в специальный фонд.