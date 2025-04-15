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16:51, 15 апреля 2025Силовые структуры

Россия попросила ОАЭ конфисковать пять квартир в Дубае у бывшего полицейского из Москвы

Генпрокурор РФ попросил ОАЭ изъять у экс-полицейского Москвы 5 квартир в Дубае
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Markus Mainka / imagebroker.com / Globallookpress.com

Генпрокурор России Игорь Краснов попросил власти ОАЭ взять под контроль исполнение решения российского суда об изъятии в доход государства пяти квартир в Дубае, принадлежащих бывшему полицейскому из Москвы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генпрокуратуре России.

Краснов напомнил, что в декабре 2022 года по иску ведомства Лефортовский суд Москвы принял решение о конфискации имущества бывшего инспектора ДПС Сергея Кузнецова стоимостью свыше 129 миллионов рублей и наличности на сумму более 50 миллионов рублей. Среди этих активов пять квартир в Дубае стоимостью три миллиона дирхамов.

В этой связи Генпрокуратура направила в ОАЭ запрос об исполнении решения суда. Краснов обратился с просьбой к президенту управления по вопросам подотчетности ОАЭ Хумейда Обайда Абушибса взять рассмотрение данного запроса на контроль.

В ходе прокурорской проверки было установлено, что с 2013 по 2020 год семья гаишника Кузнецова приобрела 23 объекта недвижимости, в том числе в ОАЭ и Болгарии, и автомобиль на общую сумму 129 миллионов рублей. В их числе — две квартиры на болгарском курорте, апартаменты в Princess Tower — самом высоком здании в Дубае, во Frankfurt Tower и Jabal All First, а также в резиденциях Tuscan и Royal. После покупки недвижимости в ОАЭ Кузнецов обзавелся тремя квартирами в подмосковном Реутове и одним жильем в Котельниках. Его родственники купили три квартиры в Москве и дом с участком в области.

В банковских ячейках у семьи гаишника хранились 48 миллионов рублей, 60 тысяч долларов и 23 тысячи евро.

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