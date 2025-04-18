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17:42, 18 апреля 2025Ценности

Женщинам рассказали о влиянии полетов в космос на ботокс и импланты

Онколог Герсон: Полет на ракете может привести к смещению имплантатов и филлеров
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Unsplash

Онколог Стэнтон Герсон рассказал женщинам о влиянии полетов в космос на внешность. Интервью с ним приводит Daily Mail.

Известно, что 14 апреля частная аэрокосмическая компания Blue Origin отправила в космос Лорен Санчес, Кэти Перри, Аманду Нгуен, Гейл Кинг, Айшу Боу и Кериэнну Флинн. Участницы миссии признавались, что тщательно готовились к полету: визажисты сделали им макияж и укладки ради 11-минутного путешествия. Пользователи сети же принялись обсуждать, как полет в космос влияет на ботокс, филлеры и импланты, подозревая, что звезды обращались к косметологам и хирургам.

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По словам Герсона, во время полета ракета разгоняется до 6000 миль в час, что может вызвать напряжение сдвига и привести к смещению грудных имплантатов или филлеров для губ», — уточнил доктор.

Косметологи также высказались о влиянии подобных полетов для женщин, которые прибегли к инъекциям ботокса. «В условиях невесомости жидкости смещаются к голове, что может привести к отечности или изменению внешнего вида дермальных наполнителей или ботокса. Но кратковременный полет вряд ли глобально повлияет на внешность», — подытожили эксперты.

Многоразовая система New Shepard стартовала в понедельник, 14 апреля, в 16:30 по московскому времени с площадки в Техасе. Вся команда была в новых космических костюмах, изготовленных с учетом особенностей женской фигуры. «Простота, удобство и посадка по фигуре — вот что было важно. Но мы также хотели добавить нечто пикантное, как у костюмов для мотокросса. Привлекательно и сексуально», — пояснил дизайн костюмов их автор, дизайнер Фернандо Гарсия.

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