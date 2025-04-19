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08:09, 19 апреля 2025Силовые структуры

Бывший главред российского Playboy признал вину по эпизоду мошенничества

Бывший главред российского Playboy Ляпоров признался в мошенничестве
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Бывший главный редактор российской версии журнала Playboy Владимир Ляпоров признал вину по эпизоду мошенничества. Об этом сообщает ТАСС.

Журналист обвиняется в особо крупном мошенничестве на сумму свыше 50 миллионов рублей. Отмечается, что Лапорову вменяют пять эпизодов мошенничества по части 4 статьи 159 УК РФ (« Мошенничество»).

На счетах экс-главреда арестовано около 30 миллионов рублей.

В ноябре 2024 года сотрудники силовых структур задержали Владимира Ляпорова по подозрению в мошенничестве на 200 миллионов рублей.

Владимир Ляпоров занимал должность главреда российского журнала Playboy с 2007 по 2009 год.

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