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04:16, 20 апреля 2025Силовые структуры

ФСБ рассекретило архивы о действиях нацистских карателей на Кубани

ФСБ обнародовало архивы о действиях нацистских карательных органов на Кубани
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Управление Федеральной службы безопасности по Краснодарскому краю рассекретило архивы о действиях нацистских карательных органов на Кубани в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

В ведомстве отметили, что данные обнародованы с целью противодействия попыткам искажения истории и пересмотра итогов Второй мировой войны.

Документы касаются деятельности зондеркоманды СС 10-А, которая действовала на территории Краснодарского края в 1942-1943 годах. Справка ФСБ содержит сведения о составе этой структуры, а также о массовых расправах и репрессиях, совершенных немецкими солдатами.

Ранее ФСБ России рассекретила документы, свидетельствующие о подготовке гитлеровцами агентов военной разведки (абвера) из советских подростков в детском лагере возле Днепра в 1944 году.

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