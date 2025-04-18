Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:10, 18 апреля 2025Силовые структуры

ФСБ рассекретила архивы о подготовке агентов абвера в детском лагере у Днепра в 1944 году

ФСБ: Абвер готовил агентов из советских подростков в детском лагере возле Днепра
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: dpa / Globallookpress.com

ФСБ России рассекретила документы, свидетельствующие о подготовке гитлеровцами агентов военной разведки (абвера) из советских подростков в детском лагере возле Днепра в 1944 году. Об этом сообщает ТАСС.

Речь идет о докладной записке начальника управления контрразведки (УКР) «Смерш» 4-го Украинского фронта военному совету фронта о результатах своей работы в период с 11 по 20 февраля 1944 года. В частности, контрразведчики проверяли сомнительных граждан, проживавших на оккупированных фашистами территориях. Они установили, что в селе Большая Белозерка у немцев был детский лагерь, в котором находилось 150 советских подростков, там готовились агенты абвера.

«Смерш» разоблачил и арестовал 15-летнего уроженца Кировской области из Макеевки с образованием 4 класса Максима Исаченко, завербованного фашистами. Он рассказал, что в 1941 году во время немецкой оккупации его вместе с другими подростками отправили в детский лагерь, там их обучали строевой подготовке, обращению с оружием и методам военно-разведывательной работы. Во время боев за Мелитополь осенью 1943 года четверых воспитанников немецкого лагеря забросили в тыл Красной Армии для выполнения задания военно-разведывательного характера.

Самому Исаченко поручили собрать сведения о дислокации частей, артиллерии и складов красноармейцев у сел Большая и Малая Лепетиха, затем перейти на сторону немцев и передать эту информацию.

14 апреля сообщалось, что ФСБ рассекретила архивные данные, раскрывающие неизвестные ранее подробности о казни в Крыму пионера-героя Вити Коробкова и его отца, которые вели партизанскую войну с немецкими захватчиками в годы Великой Отечественной войны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На киевском рынке нашли трофеи ВСУ из Курской области. Иконы и медали перепродают коллекционерам в Европе

    В Приднестровье назвали цель уклонения Молдавии от переговоров

    Бездомный выиграл в лотерее 82 миллиона рублей

    Заподозренный в коррупции сотрудник Следственного комитета России оказался миллионером

    Глава Госдепа раскрыл детали разговора с Лавровым

    Фитнес-новичкам назвали самые частые ошибки в зале

    Раскрыты траты россиян на летний отпуск

    Ефимова провалила отбор на чемпионат мира

    Названо имущество задержанного экс-главы райотдела СК Татарстана

    Рубио подчеркнул важность переговоров с Россией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости