ФСБ рассекретила архивы о подготовке агентов абвера в детском лагере у Днепра в 1944 году

ФСБ: Абвер готовил агентов из советских подростков в детском лагере возле Днепра

ФСБ России рассекретила документы, свидетельствующие о подготовке гитлеровцами агентов военной разведки (абвера) из советских подростков в детском лагере возле Днепра в 1944 году. Об этом сообщает ТАСС.

Речь идет о докладной записке начальника управления контрразведки (УКР) «Смерш» 4-го Украинского фронта военному совету фронта о результатах своей работы в период с 11 по 20 февраля 1944 года. В частности, контрразведчики проверяли сомнительных граждан, проживавших на оккупированных фашистами территориях. Они установили, что в селе Большая Белозерка у немцев был детский лагерь, в котором находилось 150 советских подростков, там готовились агенты абвера.

«Смерш» разоблачил и арестовал 15-летнего уроженца Кировской области из Макеевки с образованием 4 класса Максима Исаченко, завербованного фашистами. Он рассказал, что в 1941 году во время немецкой оккупации его вместе с другими подростками отправили в детский лагерь, там их обучали строевой подготовке, обращению с оружием и методам военно-разведывательной работы. Во время боев за Мелитополь осенью 1943 года четверых воспитанников немецкого лагеря забросили в тыл Красной Армии для выполнения задания военно-разведывательного характера.

Самому Исаченко поручили собрать сведения о дислокации частей, артиллерии и складов красноармейцев у сел Большая и Малая Лепетиха, затем перейти на сторону немцев и передать эту информацию.

14 апреля сообщалось, что ФСБ рассекретила архивные данные, раскрывающие неизвестные ранее подробности о казни в Крыму пионера-героя Вити Коробкова и его отца, которые вели партизанскую войну с немецкими захватчиками в годы Великой Отечественной войны.