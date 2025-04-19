Глава Крыма Аксенов: Россия с присоединением Крыма вернула статус сверхдержавы

Россия вернула статус сверхдержавы. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава Республики Крым Сергей Аксенов.

Свой пост он приурочил к принятию Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи, состоявшемуся 19 апреля 1783 года по указу императрицы Екатерины Великой.

«Россия после присоединения Крыма серьезно укрепила свое международное положение и, выражаясь современным языком, обрела статус сверхдержавы», — отметил губернатор.

По его мнению, сегодня история повторяется.

В марте Аксенов заявил, что в регионе стабильная ситуация, он развивается, а украинские власти никогда не смогут запугать жителей Крыма.