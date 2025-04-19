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22:30, 19 апреля 2025Россия

Политолог заявил о попытке Зеленского показать себя сторонником мира

Политолог Марков: Зеленский пытается показать себя сторонником мира
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Российский политолог Сергей Марков, комментируя решение о пасхальном перемирии, заявил, что президент Украины Владимир Зеленский пытается исправить ситуацию и показать себя сторонником мира. Такое мнение он выразил в своем Telegram-канале.

«Зеленский заявил, что он принимает предложение [президента России Владимира] Путина о пасхальном перемирии. И даже предлагает продлить перемирие с Пасхи еще на много дней», — отметил политолог. По его словам, таким образом Зеленский пытается исправить катастрофически негативный для себя всплеск в мире.

«Так теперь Зеленский пытается исправить ситуацию и показать себя сторонником мира. В глазах [президента США Дональда] Трампа во всяком случае», — заключил он.

Ранее Зеленский заявил, что Киев готов действовать зеркально по вопросу пасхального перемирия. Зеленский добавил, что «если полная тишина действительно воцарится», то Украина предложит продлить перемирие и по окончании пасхальных суток 20 апреля. По словам политика, ответ на предложение «покажет истинные намерения России, потому что 30 часов достаточно для заголовков, но не для настоящих мер укрепления доверия».

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