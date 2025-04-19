Раскрыт крупнейший донор инаугурации Трампа

WSJ: Piligrim's Pride пожертвовала рекордные $5 млн на инаугурацию Трампа

Одна из крупнейших птицеводческих компаний в Соединенных Штатах Piligrim's Pride пожертвовала рекордные пять миллионов долларов на инаугурацию действующего американского президента Дональда Трампа. Такие данные раскрыла газета The Wall Street Journal, ознакомившаяся со списком доноров.

Также в числе спонсоров оказались криптовалютные компании: Ripple (около пяти миллионов долларов), Robinhood Markets (два миллиона долларов), Coinbase Inc. (один миллион долларов). Нефтяные предприятия также финансово поддержали инаугурационный комитет Трампа: Chevron (два миллиона долларов), Exxon Mobil, Occidental Petroleum и ConocoPhillips (по одному миллиону долларов каждое). Такие же суммы пожертвовали фармацевтические компании Bayer Corporation, Phizer, Merck & Co. и ассоциация PhRMA.

Еще по одному миллиону долларов выделили компания Amazon, разработчик сервиса ChatGPT компания OpenAI, корпорация Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена), McDonald's, авиакомпания Delta Air Lines, Nvidia и Boeing.

Кроме того, выяснилось, что среди выдвинутых американским лидером на различные должности в администрации и ставших послами США в других странах тоже были щедрые доноры. Так, глава инвестиционной компании Stephens Inc. Уоррен Стивенс, выдвинутый на пост посла в Великобритании, потратил на инаугурацию Трампа четыре миллиона долларов. Бизнесмен Тилман Фертитта, предложенный в качестве посла в Италии, пожертвовал один миллион долларов, а кандидат на пост администратора Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джаред Айзекман — два миллиона долларов.

Издание отмечает, что не все спонсоры получили преференции после инаугурации Трампа. Политика новой администрации играет на руку криптовалютным и нефтяным компаниям, однако технические предприятия могут пострадать от импортных пошлин. Компанию Meta втянули в антимонопольные разбирательства. Мясоперерабатывающая отрасль, к которой относится Piligrim's Pride, выиграла от решения министра сельского хозяйства США Брук Роллинз, благодаря которому она сможет перерабатывать больше мяса за меньшее время.

За день до инаугурации Трампа, которая состоялась 20 января, стало известно, что он собрал на нее рекордную сумму — более 150 миллионов долларов.