Россия и Украина совершили обмен пленными по формуле «246 на 246»

МО РФ: Россия и Украина обменялись пленными по формуле «246 на 246»

В субботу, 19 апреля, Россия и Украина совершили обмен пленными по формуле «246 на 246». Об этом сообщили в Министерстве обороны (МО) РФ.

В рамках обмена домой вернутся 246 человек с каждой стороны. «Также в качестве жеста доброй воли передан 31 раненый военнопленный в обмен на 15 раненых российских военнослужащих, нуждающихся в срочной медицинской помощи», — сказано в сообщении ведомства.

В данный момент военнопленные из России находятся на территории Белоруссии — там специалисты оказывают им необходимую психологическую и медицинскую помощь. Помимо этого, у них есть возможность связаться с родными. Вскоре всех военнопленных доставят в Россию, на родине они пройдут лечение и реабилитацию в медучреждениях Минобороны.

В ведомстве ответили, что содействие обмену оказали ОАЭ.

О предстоящем обмене пленными стало известно накануне. В публикации телеканала Sky News уточнялось, что с учетом обмена 19 апреля при содействии страны на родину вернулись примерно 3,2 тысячи пленных с обеих сторон.