Российский чиновник обматерил инвалида и пожалел об этом

В Ленинградской области чиновник обматерил инвалида и пожалел об этом

Глава Лесколовского сельского поселения Андрей Михеев обматерил жителя муниципального образования Алексея, имеющего инвалидность, из-за жалобы на плохое качество уборки улиц, и пожалел об этом, сообщает канал 78 в Telegram.

Чиновник обозвал жителя придурком и исковеркал его отчество, используя ненормативное название мужского барьерного контрацептива.

По словам мужчины, от Михеева поступила угроза, что если тот не прекратит жаловаться на мусор, то его ожидают последствия. Гражданин добавил, что снимает ролики о проблемах района и выкладывает их в сеть, однако личного обращения к главе поселения не писал.

Михеев в комментарии изданию заявил, что не угрожал жителю и приглашал его на прием, однако тот не пришел. Глава поселения высказал сожаление о случившемся, добавив, что в какой-то момент активист вывел его из себя.

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