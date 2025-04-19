Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:28, 19 апреля 2025Россия

Российский чиновник обматерил инвалида и пожалел об этом

В Ленинградской области чиновник обматерил инвалида и пожалел об этом
Иван Потапов
Иван Потапов

Глава Лесколовского сельского поселения Андрей Михеев обматерил жителя муниципального образования Алексея, имеющего инвалидность, из-за жалобы на плохое качество уборки улиц, и пожалел об этом, сообщает канал 78 в Telegram.

Чиновник обозвал жителя придурком и исковеркал его отчество, используя ненормативное название мужского барьерного контрацептива.

По словам мужчины, от Михеева поступила угроза, что если тот не прекратит жаловаться на мусор, то его ожидают последствия. Гражданин добавил, что снимает ролики о проблемах района и выкладывает их в сеть, однако личного обращения к главе поселения не писал.

Михеев в комментарии изданию заявил, что не угрожал жителю и приглашал его на прием, однако тот не пришел. Глава поселения высказал сожаление о случившемся, добавив, что в какой-то момент активист вывел его из себя.

В январе Народном фронте сообщили, что в 2024 году россияне подали властям и общественным организациям тысячи жалоб на незаконные и стихийные свалки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский отреагировал на объявление Путиным пасхального перемирия

    В России понадеялись на ответное объявление Зеленским пасхального перемирия

    Россия и Украина совершили обмен пленными по формуле «246 на 246»

    В России заявили о важности объявленного Путиным пасхального перемирия

    Военблогер отреагировал на сообщение о пасхальном перемирии словами «дух захватывает»

    В Москве из-за оставленной в пустом доме свечи начался пожар

    В Госдуме заявили о возможной провокации Украины в пасхальное перемирие

    Киев опроверг информацию о готовности на 90 процентов принять мирный план Трампа

    Момент объявления Путиным пасхального перемирия попал на видео

    Дзюба показал специальную футболку после гола в ворота «Спартака»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости