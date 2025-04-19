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22:12, 19 апреля 2025Россия

Российский школьник отправил 2000 сувенирных ложек бойцам СВО

Shot: Школьник из Саратова отправил 2000 сувенирных ложек бойцам СВО
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Кадр: Telegram-канал Shot

Школьник Сергей Уральцев из Балашова Саратовской области отправил более 2000 подарков военнослужащим, находящимся в зоне спецоперации, сообщает Telegram-канал Shot.

По его данным, семья несовершеннолетнего активно помогает армии России. Перед отправкой очередного гуманитарного груза Сергей сделал для дяди, находящегося на специальной военной операции (СВО), ложку, на которой выгравировал позывной родственника.

Подарок понравился многим военным. Они также захотели получить сувенир. Сергей начал принимать заказы со всей страны.

Ранее президент России Владимир Путин получил поделку 10-летнего мальчика из города Ясиноватая Донецкой народной республики (ДНР). Мальчик сделал подарок из дерева. Волонтеры передали его российскому лидеру на полях форума «Мы вместе». Мальчик рассказал, что удивился, когда узнал о судьбе своей поделки, но очень обрадовался. Его мать рассказала, что они каждый год участвуют в школьном конкурсе.

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