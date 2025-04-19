Российский военкор показал видео уничтожения украинских диверсантов

Военкор Поддубный показал видео уничтожения украинской ДРГ в Сумской области

Военный корреспондент Евгений Поддубный показал видеозапись, на которой запечатлено уничтожение диверсионно-разведывательной группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области. Соответствующий ролик опубликован в его Telegram-канале.

По словам журналиста, российские войска продолжают выбивать противника из населенных пунктов Олешня и Горналь, пока еще частично контролируемых украинскими формированиями.

Он отметил, что украинские бойцы оказывают сопротивление. Со стороны Юнаковки забрасываются малые пехотные группы ВСУ. Они оперативно уничтожаются, добавил Поддубный.