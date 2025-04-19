Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:59, 19 апреля 2025Бывший СССР

Российский военкор показал видео уничтожения украинских диверсантов

Военкор Поддубный показал видео уничтожения украинской ДРГ в Сумской области
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Военный корреспондент Евгений Поддубный показал видеозапись, на которой запечатлено уничтожение диверсионно-разведывательной группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области. Соответствующий ролик опубликован в его Telegram-канале.

По словам журналиста, российские войска продолжают выбивать противника из населенных пунктов Олешня и Горналь, пока еще частично контролируемых украинскими формированиями.

Он отметил, что украинские бойцы оказывают сопротивление. Со стороны Юнаковки забрасываются малые пехотные группы ВСУ. Они оперативно уничтожаются, добавил Поддубный.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно возможное время согласования прекращения огня на Украине

    Аномальное тепло переместится из Центральной России на юг

    Роналду захотел сменить клуб ради участия в клубном чемпионате мира

    Российский военкор показал видео уничтожения украинских диверсантов

    В Совфеде прокомментировали готовность США признать Крым российским

    В США забили тревогу из-за «американского подарка» Путину

    Патриарх Кирилл обратился к верующим с пасхальным посланием

    Галустян отказался от идеи выпускать астрологический журнал

    Чтобы хорошо засыпать и не мучиться от бессонницы, нужно соблюдать пять правил. Вот они

    В российских школах введут единое расписание уроков. Зачем это нужно?

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости