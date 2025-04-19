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21:09, 19 апреля 2025Россия

Симоньян оценила объявленное Путиным пасхальное перемирие

Симоньян оценила объявленное пасхальное перемирие словами «так и можно, и нужно»
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
Маргарита Симоньян

Маргарита Симоньян. Фото: Sergey Elagin / Global Look Press

Главред медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян прокомментировала в своем Telegram-канале объявленное президентом РФ Владимиром Путиным пасхальное перемирие.

«Я не знаю, как христианину может не нравиться, что Путин объявил перемирие на Пасху вне зависимости от того, поддержит ли это перемирие Киев», — сказала она. Симоньян подчеркнула, что «христианин не может не понимать, что только так и можно, и нужно».

Ранее Путин встретился с начальником Генштаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым. На этой встрече российский лидер объявил пасхальное перемирие в украинском конфликте. Как заявил глава государства, Россия исходит из того, что украинская сторона последует примеру РФ и тоже остановит боевые действия.

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