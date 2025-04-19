СК установил личности причастных к атаке на Курск командиров ВСУ

СК установил личности причастных к атаке на Курск 15 апреля командиров

Установлены личности причастных к атаке на Курск 15 апреля командиров. Об этом в Telegram сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко.

«Военными следователями во взаимодействии с Главным управлением по противодействию экстремизму МВД России установлены украинские командиры, причастные к массированной атаке на Курск 15 апреля», — рассказала представитель.

Среди установленных СК командиров — полковник Дмитрий Бондарович, полковник Андрей Дзяний и замкомандира бригады Виталий Сендзюк.

Ранее военкор Александр Коц в Telegram заметил, что налет Вооруженных сил Украины на Курск, осуществленный в ночь на 15 апреля, схож с обстрелом Белгорода под Новый год в 2023 году.