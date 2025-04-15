Ночной налет ВСУ на Курск сравнили с обстрелом Белгорода под Новый год

Военкор Коц заявил о схожести атаки ВСУ на Курск с обстрелом Белгорода в декабре

Налет Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курск, осуществленный в ночь на 15 апреля, схож с обстрелом Белгорода под Новый год в 2023 году. Атаки сравнил военкор Александр Коц в Telegram.

Журналист считает, что ночная атака на столицу Курской области совершена в отместку за удар по Сумам. При этом он подчеркнул, что Киев отыгрывается на гражданских, так как беспилотники запущены не по местам расположения российских тяжелых дронов и не по командным пунктам, а по «спящим многоэтажкам».

В действиях ВСУ Коц увидел схожесть с обстрелом Белгорода 30 декабря 2023 года, который произошел сразу после массированного удара по Украине, когда часть сбитых ПВО Киева ракет упала на многоэтажки. По его словам, тогда украинские власти также решили отыграться «за свои косяки» на мирных гражданах. «Били по центру, по площади с елкой, по городскому катку», — заявил военкор, подчеркнув, что из 25 жертв не было ни одного военного.

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в результате массированного удара ВСУ по региональной столице повреждения получили 24 многоквартирных жилых дома. По его данным, пострадали девять человек, шесть из которых госпитализировали.

По данным Минобороны России, минувшей ночью средства противовоздушной обороны сбили над Курской областью 109 беспилотников. В результате атаки ВСУ несовместимые с жизнью травмы получила 85-летняя пенсионерка. В сети также появилось видео с моментом массированного удара украинских дронов-камикадзе Курску.