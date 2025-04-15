Момент массированного удара ВСУ по Курску дронами-камикадзе сняли на видео

Появились кадры момента массированного удара ВСУ дронами-камикадзе по Курску

В сети появились кадры момента массированной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курск с помощью беспилотников-камикадзе. Их публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах слышно несколько мощных взрывов, которые сопровождаются световыми вспышками. Впоследствии на видеозаписи демонстрируется один из домов, который загорелся в результате ночного налета беспилотников.

В ночь вторник, 15 апреля, ВСУ нанесли массированный удар дронами-камикадзе по Курску. Удары целенаправленно наносились по жилым домам, шесть построек получили повреждения. В результате атаки несовместимые с жизнью травмы получила 85-летняя пенсионерка, еще девять человек пострадали.

По данным Минобороны, над Курской областью за ночь удалось перехватить 109 беспилотников. Под удар тажке попали Воронежская, Московская, Брянская и Орловская области.