Стало известно о состоянии пострадавших при атаке БПЛА ВСУ на Курск

Врио губернатора Хинштейн: Шестеро пострадавших при атаке ВСУ госпитализированы

Шестеро из девяти жителей Курска, пострадавших при атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) госпитализированы. О состоянии курян в Telegram рассказал врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

Чиновник добавил, что одну из жительниц региона — женщину 1940 года рождения — спасти не удалось.

Также Хинштейн сообщил, что все пострадавшие при атаке БПЛА получат от региональных властей выплаты.

Известно, что над Курской областью за ночь сбили 109 беспилотников ВСУ. Под удар попали жилые многоэтажные дома, гараж скорой помощи и другие гражданские постройки.