Массированную атаку украинских дронов на Курск квалифицировали как теракт

СК возбудил дело о теракте в связи с массированной атакой дронов ВСУ на Курск

Стало известно о состоянии пострадавших при атаке БПЛА ВСУ на Курск

Начало событий в новости Стало известно о состоянии пострадавших при атаке БПЛА ВСУ на Курск

Следователи возбудили уголовное дело о теракте в связи с массированной атакой украинских дронов на жилые дома Курска. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

По данным ведомства, ночью 15 апреля беспилотные летательные аппараты (БПЛА) самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали город. Погибла 85-летняя женщина, девять человек ранены. Повреждения получили жилые дома, станция скорой помощи и десять служебных автомобилей.

На месте происшествия следователи обнаружили фрагменты беспилотников, которые были начинены взрывчаткой и поражающими элементами. Назначена взрывотехническая судебная экспертиза. Устанавливаются причастные к атаке из числа украинских военнослужащих.

