Последствия массированной атаки украинских дронов на Курск попали на видео

СК: При атаке на Курск ВСУ применили поражающие элементы для максимального урона

Массированную атаку украинских дронов на Курск квалифицировали как теракт

Начало событий в новости Массированную атаку украинских дронов на Курск квалифицировали как теракт

Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали поражающие элементы во взрывчатке, которой были начинены дроны, атаковавшие Курск. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

При осмотре места происшествия следователи обнаружили фрагменты беспилотников, взрывчатых веществ и поражающие элементы — стальные шары.

По факту массированной атаки возбуждено уголовное дело о теракте, в результате которого получили ранения девять жителей Курска. 85-летнюю женщину спасти не удалось.

Кроме того, повреждения получили жилые дома, станция скорой помощи и десять служебных автомобилей. Назначена взрывотехническая судебная экспертиза. Устанавливаются причастные к атаке из числа украинских военнослужащих.

