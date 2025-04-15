Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:19, 15 апреля 2025Силовые структуры

Последствия массированной атаки украинских дронов на Курск попали на видео

СК: При атаке на Курск ВСУ применили поражающие элементы для максимального урона
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Массированную атаку украинских дронов на Курск квалифицировали как теракт

Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали поражающие элементы во взрывчатке, которой были начинены дроны, атаковавшие Курск. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

При осмотре места происшествия следователи обнаружили фрагменты беспилотников, взрывчатых веществ и поражающие элементы — стальные шары.

По факту массированной атаки возбуждено уголовное дело о теракте, в результате которого получили ранения девять жителей Курска. 85-летнюю женщину спасти не удалось.

Кроме того, повреждения получили жилые дома, станция скорой помощи и десять служебных автомобилей. Назначена взрывотехническая судебная экспертиза. Устанавливаются причастные к атаке из числа украинских военнослужащих.

    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о побеге бойцов элитной бригады ВСУ из курского монастыря с подземным ходом

    Нарышкин предупредил НАТО о последствиях в случае агрессии против Союзного государства

    В России заявили о пострадавших от «миротворческой деятельности» Трампа вагнеровцах

    В России прокомментировали план Зеленского позвать европейских лидеров в Киев на 9 Мая

    В СКА оценили голевой дебют воспитанника в НХЛ

    Более 10 машин полностью сгорели на парковке в российском городе

    Нарышкин отметил желание США понять причины украинского конфликта

    МВД ликвидировало канал незаконной миграции в двух российских городах

    Мужчина ударил сотрудницу службы безопасности в метро Москвы и попал на видео

    Россиянам дали совет по хранению средств

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше