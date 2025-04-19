США захотели провести еще одну встречу Уиткоффа с представителями России

CNN: США хотели бы провести еще одну встречу Уиткоффа с представителями России

Администрация президента США Дональда Трампа хотела бы провести еще одну встречу между спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом и представителями России. Об этом сообщает CNN со ссылкой на чиновника, знакомого с ходом переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине.

«Администрация Трампа одновременно [со встречей между представителями Европы и Киева в Лондоне] планирует еще одну встречу между спецпосланником по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом и Россией, чтобы добиться согласия Москвы по этому предложению», — говорится в материале.

По словам источника, во время встречи в Лондоне участники обсудят вариант мирного соглашения, который, возможно, будет включать признание Крыма российским со стороны США.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что США готовы признать Крым российским в рамках широкой сделки о мире между Москвой и Киевом. При этом источники агентства подчеркнули, что окончательное решение по этому вопросу еще не принято.