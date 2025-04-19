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15:47, 19 апреля 2025Бывший СССР

В Киеве полиция разогнала акцию противников ЛГБТ-фестиваля

В Киеве полиция разогнана акцию противников скандального ЛГБТ-кинофестиваля
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: DmyTo / Shutterstock / Fotodom  

В Киеве около кинотеатра «Жовтень» полиция разогнана акцию противников скандального ЛГБТ-кинофестиваля (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) Sunny Bunny, который проводится в столице Украины с 18 по 25 апреля. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

Фестиваль подвергся критике, поскольку дни его проведения совпали со Страстной пятницей и Пасхой. Организаторы в ответ заявили, что не преследовали цель возмутить общественность, а даты проведения согласовывались «в соответствии с международным фестивальным календарем».

Ранее бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко раскритиковала открытие в Киеве ЛГБТ-фестиваля. По ее словам, проведение такого мероприятия в Страстную пятницу и во время Пасхальных праздников выглядит как «ничего святого». Она призвала организаторов отменить мероприятие.

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