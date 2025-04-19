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01:07, 19 апреля 2025Бывший СССР

Тимошенко раскритиковала осквернение Страстной пятницы

Тимошенко раскритиковала открытие в Киеве ЛГБТ-фестиваля в Страстную пятницу
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Стрингер / РИА Новости

Бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко раскритиковала открытие в Киеве ЛГБТ-фестиваля (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) в Страстную пятницу. Соответствующий пост политик опубликовала на своей странице в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Знаете, как буквально выглядит "ничего святого"? Это ЛГБТ-кинофестиваль в Страстную пятницу и во время Пасхальных праздников», — написала Тимошенко.

Политик призвала организаторов отменить мероприятие.

Ранее депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) назвал организацию фестиваля провокацией против украинских традиций и военнослужащих на фронте.

До того сообщалось, что ЛГБТ-движение в Вооруженных силах Украины пополнилось иностранными наемниками.

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