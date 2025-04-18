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18:11, 18 апреля 2025Бывший СССР

В Раде раскритиковали проведение ЛГБТ-фестиваля в Киеве в Страстную пятницу

Нардеп Гончаренко раскритиковал проведение ЛГБТ-фестиваля в Страстную пятницу
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: rospoint / Shutterstock / Fotodom  

Организация ЛГБТ-фестиваля (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) в Киеве в Страстную пятницу — это провокация против украинских традиций и военнослужащих на фронте. Проведение фестиваля раскритиковал в Telegram депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

«Это не о правах, это о провокации. Провокация против украинских традиций, веры, фронтовиков, погибших с молитвой на устах. Это пренебрежение к миллионам людей, для которых Страстная пятница — день тишины, скорби и молитвы», — заявил парламентарий.

Позднее организаторов фестиваля также раскритиковали другие украинские политики. Так, нардеп Даниил Гетманцев заявил, что проведение мероприятия в дни Пасхи вредит образу ЛГБТ-сообщества.

Ранее сообщалось, что ЛГБТ-движение в Вооруженных силах Украины пополнилось иностранными наемниками. В соцсетях организации были опубликованы фотографии наемников, поддерживающих движение. В том числе снимки трансгендера Сары Эштон-Сирилло, гея Эдди Этью, бисексуала Филиппа Морисса, лесбиянки Тины Сойни и гея с позывным Тхир.

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