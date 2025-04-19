В Крыму более 12 тысяч человек остались без света из-за аварии

В Массандре и Ялте боле 12 тысяч человек остались без света из-за аварии

В Массандре и Ялте более 12 тысяч человек остались без света из-за аварии, об этом сообщил министр энергетики Крыма Владимир Воронкин в Telegram.

Он отметил, что произошло технологическое нарушение на сетях «Крымэнерго», из-за чего обсточенными оказались 76 трансформаторных поставок и 12344 потребителя.

Воронкин добавил, что аварийные бригады приступили к устранению последствий аварии.

19 апреля стало известно, что без света остались жители Абхазии и Грузии. Масштабный блэкаут случился из-за серьезной аварии на Ингурской гидроэлектростанции (ГЭС).