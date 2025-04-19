В Курской области прекратили полномочия находящегося на СВО депутата

В Курской области прекратили полномочия депутата облдумы Васильева

На внеочередном заседании Курской областной думы прекратили полномочия депутата Максима Васильева, который давал показания на бывшего губернатора региона Алексея Смирнова и его экс-заместителя по делу о хищении. Об этом сообщается в Telegram-канале Курской облдумы.

Полномочия Васильева прекратили на основании его письменного заявления. Постановление вступило в силу со дня его принятия.

Ранее сообщалось, что Максим Васильев, находящийся на специальной военной операции (СВО), стал свидетелем в деле экс-губернатора Курской области. Его обвиняют в хищении миллиарда рублей при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной.