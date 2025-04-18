На бывшего губернатора Курской области дал показания находящийся на СВО депутат

На экс-губернатора Курской области дал показания находящийся на СВО депутат

Находящийся на специальной военной операции (СВО) депутат Максим Васильев и гендиректор компании «КТК сервис» Андрей Воловиков дали показания на бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова и его экс-заместителя Алексея Дедова, которых арестовали по уголовному делу о хищении миллиарда рублей при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной. Об этом сообщает ТАСС.

В материала дела указано, что вину арестованных чиновников подтвердили показания свидетелей Васильева и Воловикова, а также других фигурантов дела. В частности, на допросах они указали на Дедова, бравшего откаты в размере 15 процентов от стоимости гособоронзаказа.

Его арестовал Мещанский районный суд Москвы 17 апреля по ходатайству следствия вслед за Смирновым, которого заключили под стражу днем ранее.

Оперативные мероприятия в отношении них шли несколько месяцев. Еще в 2024 году была проведена проверка расходования бюджетных средств, выделенных на возведение фортификационных сооружений в приграничных районах Курской области.

В Следственном департаменте МВД установили, что чиновники причастны к махинациям в составе организованной группы с использованием служебного положения. Они похитили средства, выделенные «Корпорации развития Курской области» на строительство фортификаций на границе.

Смирнов и Дедов вину в мошенничестве отрицают.