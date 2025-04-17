Оперативные мероприятия в отношении экс-губернатора Курской области шли несколько месяцев

Оперативные мероприятия в отношении Смирнова шли несколько месяцев

Оперативные мероприятия в отношении экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова, арестованного по обвинению в мошенничестве, шли несколько месяцев, рассказали в правоохранительных органах. Об этом пишет ТАСС.

Как уточнил источник, еще в 2024 году была проведена проверка расходования бюджетных средств, выделенных на возведение фортификационных сооружений в приграничных районах Курской области.

«Оперативные мероприятия по самому Смирнову шли несколько месяцев», — подчеркнул он.

Ранее Мещанский суд Москвы удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Смирнова меры пресечения в виде заключения под стражу. О его задержании стало известно 16 апреля.

Смирнову и экс-заместителю губернатора Курской области Алексею Дедову предъявлены обвинения в хищении одного миллиарда рублей.