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02:17, 17 апреля 2025Силовые структуры

Оперативные мероприятия в отношении экс-губернатора Курской области шли несколько месяцев

Оперативные мероприятия в отношении Смирнова шли несколько месяцев
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Алексей Смирнов

Алексей Смирнов. Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Оперативные мероприятия в отношении экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова, арестованного по обвинению в мошенничестве, шли несколько месяцев, рассказали в правоохранительных органах. Об этом пишет ТАСС.

Как уточнил источник, еще в 2024 году была проведена проверка расходования бюджетных средств, выделенных на возведение фортификационных сооружений в приграничных районах Курской области.

«Оперативные мероприятия по самому Смирнову шли несколько месяцев», — подчеркнул он.

Ранее Мещанский суд Москвы удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Смирнова меры пресечения в виде заключения под стражу. О его задержании стало известно 16 апреля.

Смирнову и экс-заместителю губернатора Курской области Алексею Дедову предъявлены обвинения в хищении одного миллиарда рублей.

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