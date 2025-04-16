Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:19, 16 апреля 2025Силовые структуры

Задержан бывший губернатор Курской области. Что известно о его деле?

Бывший губернатор Курской области Смирнов задержан по подозрению в мошенничестве
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова задержали по делу, которое может быть связано с хищениями госсредств. Также правоохранители взяли его бывшего первого заместителя.

Как сообщает Telegram-канал Mash, утром 16 апреля сотрудники правоохранительных органов пришли к Смирнову домой. Параллельно в тот же день был задержан и экс-вице-губернатор региона Алексей Дедов. Оба доставлены в Москву для допроса.

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

По информации ТАСС, в отношении Смирнова и Дедова возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Их подозревают в хищении бюджетных средств, выделенных на строительство оборонительных сооружений на границе с Украиной. Следствие намерено ходатайствовать об их аресте. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Показания против Смирнова дал бывший гендиректор, арестованный по делу о хищении

Mash уточняет, что задержанию Смирнова предшествовали показания экс-главы «Корпорации развития Курской области» Владимира Лукина, который был арестован еще в декабре 2024 года. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями при реализации проекта по возведению фортификационных укреплений. Из 15 миллиардов рублей, выделенных на эти цели из федерального бюджета, по предварительным данным, было похищено около 200 миллионов.

Как отмечает Telegram-канал «112», средства распределялись через фиктивные тендеры: контракты получали фирмы-однодневки, которые впоследствии не исполняли обязательства, а соглашения расторгались. После этого новые контракты заключались с другими подставными компаниями. При этом средства по старым контрактам оставались у исполнителей.

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

На момент задержания Смирнов находился в Курске. По данным Mash, экс-губернатор в последние месяцы проживал преимущественно в подмосковном Красногорске, но время от времени посещал родной регион. Сообщается, что после отставки он проходил обследование в московской клинике из-за проблем с сердцем, чиновник жаловался на боли в груди.

Путин заявил, что ситуация в Курской области требует кризисного управления

Алексей Смирнов возглавил Курскую область в мае 2024 года. В сентябре он выиграл губернаторские выборы, набрав около 65 процентов голосов. Однако уже в декабре ушел в отставку по собственному желанию. Президент России Владимир Путин назвал назначение его преемника, депутата Госдумы Александра Хинштейна, необходимым шагом в рамках антикризисного управления в регионе.

Материалы по теме:
Курский губернатор мог уйти в отставку из-за масштабных хищений. В регионе, возможно, разворовали деньги гособоронзаказа
Курский губернатор мог уйти в отставку из-за масштабных хищений. В регионе, возможно, разворовали деньги гособоронзаказа
6 декабря 2024
Задержан глава корпорации, отвечавший за укрепление обороны Курской области. Незадолго до этого он получил медаль
Задержан глава корпорации, отвечавший за укрепление обороны Курской области. Незадолго до этого он получил медаль
20 декабря 2024
Раскрыта судьба чиновницы, разозлившей жителей Курской области. Она не провела эвакуацию при вторжении ВСУ, но хвасталась медалью
Раскрыта судьба чиновницы, разозлившей жителей Курской области. Она не провела эвакуацию при вторжении ВСУ, но хвасталась медалью
2 апреля 2025

20 декабря 2024 года, через две недели после отставки Смирнова, был задержан Владимир Лукин — экс-глава «Корпорации развития Курской области», курировавший строительство оборонных сооружений. Примечательно, что незадолго до задержания он получил медаль за вклад в укрепление обороны России. Именно по его делу в качестве свидетеля или возможного соучастника теперь проходит Смирнов. Также в рамках этого расследования ранее был арестован заместитель Лукина — Игорь Грабин.

Как отметил журналист кремлевского пула Александр Юнашев, комментируя задержание Смирнова, «видимо, силовики продолжают раскручивать уголовное дело о хищениях при строительстве укреплений на границе с Украиной».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Задержан бывший губернатор Курской области. Что известно о его деле?

    Раскрыты подробности о кураторах планировавшего теракт в Пятигорске иностранца

    Звезда советских сказок спился и умер после избиения

    Площадь пожара на заводе в Курске стала значительно больше

    Стало известно о ликвидации сооснователя «Правого сектора» при прорыве под Белгородом

    В Киеве назвали возможной отмену военного положения на Украине

    Бывшего губернатора Курской области доставили в суд

    Объявлена дата первых в мире гонок сперматозоидов

    В одной из стран НАТО подтвердили увеличение оборонных расходов до пяти процентов от ВВП

    ВТО понизила прогноз роста мировой экономики из-за пошлин Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости