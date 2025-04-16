Бывший губернатор Курской области Смирнов задержан по подозрению в мошенничестве

Бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова задержали по делу, которое может быть связано с хищениями госсредств. Также правоохранители взяли его бывшего первого заместителя.

Как сообщает Telegram-канал Mash, утром 16 апреля сотрудники правоохранительных органов пришли к Смирнову домой. Параллельно в тот же день был задержан и экс-вице-губернатор региона Алексей Дедов. Оба доставлены в Москву для допроса.

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

По информации ТАСС, в отношении Смирнова и Дедова возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Их подозревают в хищении бюджетных средств, выделенных на строительство оборонительных сооружений на границе с Украиной. Следствие намерено ходатайствовать об их аресте. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 10 лет лишения свободы.

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Mash уточняет, что задержанию Смирнова предшествовали показания экс-главы «Корпорации развития Курской области» Владимира Лукина, который был арестован еще в декабре 2024 года. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями при реализации проекта по возведению фортификационных укреплений. Из 15 миллиардов рублей, выделенных на эти цели из федерального бюджета, по предварительным данным, было похищено около 200 миллионов.

Как отмечает Telegram-канал «112», средства распределялись через фиктивные тендеры: контракты получали фирмы-однодневки, которые впоследствии не исполняли обязательства, а соглашения расторгались. После этого новые контракты заключались с другими подставными компаниями. При этом средства по старым контрактам оставались у исполнителей.

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На момент задержания Смирнов находился в Курске. По данным Mash, экс-губернатор в последние месяцы проживал преимущественно в подмосковном Красногорске, но время от времени посещал родной регион. Сообщается, что после отставки он проходил обследование в московской клинике из-за проблем с сердцем, чиновник жаловался на боли в груди.

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Алексей Смирнов возглавил Курскую область в мае 2024 года. В сентябре он выиграл губернаторские выборы, набрав около 65 процентов голосов. Однако уже в декабре ушел в отставку по собственному желанию. Президент России Владимир Путин назвал назначение его преемника, депутата Госдумы Александра Хинштейна, необходимым шагом в рамках антикризисного управления в регионе.

20 декабря 2024 года, через две недели после отставки Смирнова, был задержан Владимир Лукин — экс-глава «Корпорации развития Курской области», курировавший строительство оборонных сооружений. Примечательно, что незадолго до задержания он получил медаль за вклад в укрепление обороны России. Именно по его делу в качестве свидетеля или возможного соучастника теперь проходит Смирнов. Также в рамках этого расследования ранее был арестован заместитель Лукина — Игорь Грабин.

Как отметил журналист кремлевского пула Александр Юнашев, комментируя задержание Смирнова, «видимо, силовики продолжают раскручивать уголовное дело о хищениях при строительстве укреплений на границе с Украиной».