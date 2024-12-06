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14:08, 6 декабря 2024Россия

В Кремле назвали кризисной ситуацию в Курской области

Песков заявил, что ситуация в Курской области требует кризисного управления
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Ситуация в Курской области требует кризисного управления, и президент России Владимир Путин считает, что временно исполняющий обязанности (врио) губернатора региона Александр Хинштейн справится с этой ролью. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

«Регион в кризисной ситуации, поэтому нужен такой кризисный менеджер. И вот, по мнению президента, Хинштейн может лучше справиться с этой ролью», — сказал представитель Кремля.

Он добавил, что сейчас главное обеспечить потребности жителей Курской области.

Ранее Mash связал отставку бывшего губернатора региона Алексея Смирнова с хищениями при строительстве защитных укреплений. По данным издания, ни чиновник, ни его окружение до последнего не знали о грядущих кадровых изменениях. Журналисты допустили возбуждение уголовного дела с замами Смирнова Алексеем Дедовым и Романом Денисовым в качестве фигурантов.

ЖЗЛ
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