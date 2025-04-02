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19:57, 2 апреля 2025Россия

Раскрыта судьба чиновницы, разозлившей жителей Курской области. Она не провела эвакуацию при вторжении ВСУ, но хвасталась медалью

Глава Кореневского района Курской области ушла в отставку после гнева жителей
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)
Эвакуация мирных жителей

Эвакуация мирных жителей. Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Глава Кореневского района Курской области Марина Дегтярева, вызвавшая гнев жителей муниципалитета, покинула пост. Об этом сообщили в среду, 2 апреля, в районной администрации. Примечательно, что ранее Дегтяреву уже увольняли, однако она продолжала работать. Уточняется, что чиновнице уже нашли замену.

Скандальная чиновница ушла по собственному желанию

Как говорится в сообщении администрации Кореневского района, возглавлявшая муниципалитет Дегтярева написала заявление об уходе по собственному желанию. Его рассмотрели на внеочередном заседании Представительного Собрания Кореневского района, которое прошло в дистанционном формате.

Представительным Собранием Кореневского района Курской области принято решение принять отставку по собственному желанию главы Кореневского района Курской области Дегтяревой Марины Вячеславовны

администрация Кореневского района

Уточняется, что временно исполнять обязанности главы района будет Жилинков Владимир Михайлович, ранее занимавший должность заместителя Дегтяревой. На этом посту он пробудет до «вступления в должность вновь избранного главы Кореневского района Курской области». На место главы района объявили конкурс.

Глава Кореневского района Марина Дегтярева

Глава Кореневского района Марина Дегтярева

Кадр: «Сейм» | Курская область / VKvideo

Дегтяреву отправляли в отставку еще в ноябре 2024 года

Информация об отставке главы Кореневского района Курской области появилась еще в ноябре прошлого года. Об этом заявил возглавлявший тогда приграничный регион Алексей Смирнов. С соответствующим предложением он выступил во время встречи с жителями Кореневского и Глушковского районов, которая проходила в Курской государственной филармонии.

Однако после этого Дегтярева продолжила работу на своей должности. Более того, новый временно исполняющий обязанности главы Курской области Александр Хинштейн отказался увольнять чиновницу по требованию местных жителей. «Мне такой подход не близок, Майданом попахивает», — объяснил он свое решение.

Эвакуация мирных жителей

Эвакуация мирных жителей

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Чиновница хвасталась наградой за вклад в оборону

По имеющейся информации, причиной отставки стала плохо организованная эвакуация местных жителей при вторжении Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территорию района. Однако, несмотря на это, Дегтярева получила награду за вклад в оборону и похвасталась ею, после чего была освистана местными жителями.

«Начнем, конечно же, с медали, которую дали не только мне, а дали всем главам приграничных районов», — заявила тогда чиновница. Эти слова вызвали возмущение в зале, на что обратил внимание Смирнов. Речь шла о медали за «укрепление боевого содружества» и «вклад в укрепление обороны».

Украина вторглась на территорию Курской области в начале августа. Обстреляв приграничный город Суджа, ВСУ прорвали государственную границу, захватив несколько российских населенных пунктов.

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