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17:20, 16 апреля 2025Россия

В России прокомментировали задержание экс-губернатора Курской области

Журналист Юнашев связал задержание Смирнова с делом об укреплениях под Курском
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
Алексей Смирнов

Алексей Смирнов. Фото: Михаил Климентьев / ТАСС

Задержание экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова может быть связано с уголовным делом о хищениях при строительстве укреплений в регионе. Так действия правоохранителей прокомментировал журналист кремлевского пула Александр Юнашев в Telegram.

«Видимо, силовики продолжают раскручивать уголовное дело о хищениях при строительстве укреплений на границе с Украиной», — заявил журналист.

О задержании Смирнова стало известно ранее в среду, 16 апреля. Предположительно, силовики пришли к бывшему чиновнику утром.

Показания на него дал арестованный по делу о хищении при строительстве фортификации на Курщине бывший глава «Корпорации развития Курской области» Владимир Лукин.

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