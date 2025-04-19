«Фонтанка»: В Петербурге срочник и контрактник погибли от одной пули

В Петербурге нашли мертвыми срочника и контрактника, сообщает «Фонтанка». Их тела обнаружили утром.

По данным собеседника издания, они могли погибнуть от одной пули. Военные получили смертельное ранение в шею.

Рассматриваются несколько версий случившегося. По одной из них, срочник «пытался уйти от проблем в семье и в личной жизни, а контрактник пытался помешать». Согласно второй, во время перезарядки оружия мог произойти несчастный случай. Третьей версией «Фонтанка» называет «неуставные отношения».

Ранее в Петербурге задержали мужчину, перевозившего в продуктовой тележке человеческие останки. По данным следствия, 29 марта в доме на Загородной улице полицейский остановил 78-летнего мужчину с продуктовой тележкой, в которой были найдены части женского тела.