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16:24, 19 апреля 2025Силовые структуры

В российском регионе учитель домогался семиклассницы и восьмиклассницы

61-летний учитель в селе Абызово домогался семиклассницы и восьмиклассницы
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Hananeko_Studio / Shutterstock / Fotodom

В чувашском селе Абызово учитель домогался семиклассницы и восьмиклассницы. Внимание на инцидент в российском регионе обратил Telegram-канал Shot.

Речь идет о 61-летнем Олеге Е., ставшем победителем конкурса «Самый классный классный» в Вурнарском округе республики в 2023 году.

Мужчину обвиняют в том, что в тот год он приставал к двум ученицам из седьмого и восьмого классов в школе села Абызово. В отношении педагога возбудили уголовное дело по статье о развратных действиях. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Ранее в апреле 17-летняя фигуристка Вероники Жилина заявила о домогательствах со стороны экс-тренера Сергея Розанова. По словам юной спортсменки, во время сборов в Кисловодске специалист уговаривал сделать ей массаж в номере.

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