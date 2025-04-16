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16:24, 16 апреля 2025Спорт

Ученица Плющенко рассказала о домогательствах со стороны предыдущего тренера

Ученица Плющенко Жилина рассказала о домогательствах со стороны тренера Розанова
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Валентина Певцова / Коммерсантъ

Российская фигуристка Вероника Жилина рассказала о домогательствах со стороны тренера Сергея Розанова, с которым она ранее работала. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По ее словам, во время сборов в Кисловодске специалист приходил к ней в номер и долго уговаривал сделать массаж. Спортсменка отметила, что отказывалась.

«То же самое было в зале, тоже в Кисловодске, после разминки, там он уже настаивал, когда все спортсмены и тренеры уже вышли из зала. Приходил с банкой пива и тренировал меня в номере», — заявила 16-летняя Жилина.

Жилина тренируется под руководством двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко с 2019 года. Спортсменка пропускает текущий сезон из-за травмы спины. В марте стало известно, что она планирует представлять на соревнованиях Азербайджан.

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