Великая суббота 2025: что можно и нельзя делать, приметы

Сегодня, 19 апреля, отмечается Великая суббота — последний день Страстной седмицы, канун Светлого Христова Воскресения. В этот день верующие вспоминают о сошествии Иисуса в ад ради спасения душ праведников — согласно Библии, только после этого истинно верующие смогли попасть в рай. «Лента.ру» рассказывает о традициях и приметах Великой субботы.
Суть Великой Субботы
Великая суббота — день тишины перед Пасхой, церковная служба сегодня посвящена пребыванию Христа во гробе. Душа его в это время спустилась в ад: там Иисуса возвестил победу жизни и рассказал праведникам, что их мучения приближаются к концу -— Христос пришел, чтобы вывести их души в рай.
Из ада в числе прочих праведников он забрал Адама и Еву.
Особенности службы в церкви в Великую субботу
В этот день в храмах проходит литургия Василия Великого, там читают 15 паремий — это тексты Ветхого Завета с пророчествами о Христе и его искупительной жертве.
Одна из главных традиций в Великую субботу — крестить оглашенных, то есть людей, которые готовятся принять водное крещение.
Также в этот день начинается пасхальное празднование, правда не так широко, как на саму Пасху. Во время пения стихов, посвященных Воскресению Христа, священники облачаются в светлые праздничные одежды.
Затем ночью совершатся еще одна особая служба — полунощница. В конце священнослужители молча переносят плащаницу в алтарь, где она пролежит 40 дней, до праздника Вознесения. После полунощницы начинается крестный ход вокруг храма — он предвещает начало Пасхи.
Что можно делать в Страстную субботу
Поститься. В этот день принято есть горячую пищу без масла, а с наступлением Пасхи все запреты в пище снимаются.
Посещать храм. В этот день, до вечерней службы, следует поклониться плащанице и помолиться перед ней.
Готовиться к Пасхе: красить яйца, печь куличи, готовить творожную пасху (но без шумных гуляний).
Освящать куличи. В храмах в Страстную субботу проходит освящение куличей, яиц и других пасхальных блюд (обычно утром или вечером).
Что нельзя делать в Страстную субботу
Шуметь, веселиться, употреблять мясо, яйца, молоко и алкоголь. Пост продолжается до Пасхи, так что в Великую субботу еще действуют ограничения.
Работать по дому и заниматься рукоделием. Считается, что такие дела лучше завершить до субботы.
Красить яйца и печь куличи, если это мешает посещению церкви. Главное в этот день — посетить храм и помолиться, приготовление еды — это второстепенное занятие.
Ссориться и злиться. В Великую субботу важно сохранять мир в душе.
Народные приметы
- В Великую субботу нужно помириться со всеми, с кем были в ссоре, простить обиды и самому попросить прощения.
- В этот день нельзя отдавать ничего из дома — вместе с вещью можно лишиться благополучия и здоровья.
- В воду для умывания следует положить освященное яйцо — это подарит молодость и красоту.
- Какая погода стоит на Великую субботу, таким будет и лето.
- Свадьба в Великую субботу сулит скорый развод.