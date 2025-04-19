ВСУ нанесли 10 ударов по объектам российской энергетики

Минобороны: ВСУ за сутки нанесли 10 ударов по объектам российской энергетики

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки нанесли 10 ударов по объектам российской энергетики. Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

«Киевский режим продолжил односторонние атаки по российской энергетической инфраструктуре. За прошедшие сутки зафиксировано десять атак ВСУ на объекты российской энергетики», — сказано в сообщении.

В частности, ударам подверглись объекты энергетической инфраструктуры в Брянской (шесть атак), Белгородской областях (две атаки), а также ДНР и Херсонской области (по одной атаке).

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объявил, что месяц моратория на удары по украинским энергообъектам истек. При этом он добавил, что никаких новых указаний от главы государства на данный момент не поступало.