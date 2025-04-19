Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:58, 19 апреля 2025Россия

ВСУ нанесли 10 ударов по объектам российской энергетики

Минобороны: ВСУ за сутки нанесли 10 ударов по объектам российской энергетики
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Andriy Andriyenko / Press Service of the 65th Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки нанесли 10 ударов по объектам российской энергетики. Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

«Киевский режим продолжил односторонние атаки по российской энергетической инфраструктуре. За прошедшие сутки зафиксировано десять атак ВСУ на объекты российской энергетики», — сказано в сообщении.

В частности, ударам подверглись объекты энергетической инфраструктуры в Брянской (шесть атак), Белгородской областях (две атаки), а также ДНР и Херсонской области (по одной атаке).

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объявил, что месяц моратория на удары по украинским энергообъектам истек. При этом он добавил, что никаких новых указаний от главы государства на данный момент не поступало.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США заявили о скором решении по перемирию на Украине. Что хотят предложить России, чтобы она согласилась на переговоры?

    Захарова задала ироничный вопрос будущему канцлеру Германии

    На Западе обозначили обязанность Киева

    Во Франции призвали поддержать усилия Трампа по Украине

    Германия заблокировала поставку Турции истребителей из-за ареста мэра Стамбула

    ВСУ нанесли 10 ударов по объектам российской энергетики

    Додик рассказал о планах покушения британских военных на его жизнь

    Посол Омана раскрыл планы султана на время визита в Москву

    Помощник Путина указал на последствия антироссийского фона на Западе

    В храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости