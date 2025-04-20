Россиянам перечислили обязательные действия при покупке дачи

Адвокат Шалуба: При покупке дачи важно проверить кадастровую карту

За внешне идеальным объектом недвижимости могут скрываться юридические риски, включая споры о границах, обременения, ограничения в использовании земли и даже угрозу потери права собственности, предупредила адвокат, президент правового центра Advologia, управляющий партнер компании Veritas Lex Наталья Шалуба. В беседе с «Лентой.ру» она назвала способы избежать проблем при покупке дачного участка.

Эксперт рекомендовала запрашивать при покупке все правоустанавливающие и правоподтверждающие документы, в частности выписку из ЕГРН, чтобы проверить актуального собственника, наличие ограничений, арестов и обременений. Дополнительно следует истребовать договор основания: купли-продажи, аренды, мены, наследства, а также акты органов власти, если участок предоставлялся в порядке распоряжения, отметила адвокат.

Обязательно, по ее словам, провести анализ участка через публичную кадастровую карту, которая позволяет определить статус земли, вид разрешенного использования и характерные признаки.

Чтобы удостовериться в точности установленных границ, собеседница «Ленты.ру» призвала заказывать услугу их выноса в натуру.

Проверьте наличие правомерного доступа к участку. Если дорога не поставлена на кадастровый учет — она может быть юридически несуществующей. Уточните наличие и параметры инженерной инфраструктуры — факт визуального наличия электропровода или газопровода не означает возможности подключения. Следует установить кадастровый статус участков вокруг — если это неоформленные земли, возможно, они будут переданы под застройку Наталья Шалуба адвокат

Также важно, по ее словам, проверить законность уже существующих построек. Шалуба предупредила, что такие вспомогательные сооружения, как хозблоки, гаражи и сараи, часто возводятся с нарушением градостроительных, санитарных или противопожарных норм. Если такие объекты не зарегистрированы — велика вероятность отказа в регистрации, а в ряде случаев — предписание об их сносе, подчеркнула она.

«Следует проанализировать наличие судебных споров по участку и по продавцу. Сделать это можно через картотеку судов по фамилии собственника. Подозрения вызывает частая смена собственников за короткий срок — это может свидетельствовать о попытке "перевыставления" проблемного объекта. Также важно проверить паспортные данные, дееспособность, наличие нотариально удостоверенной доверенности, если действует представитель. Чтобы избежать рисков, получите юридическую консультацию до сделки», — сообщила адвокат.

Кроме прочего, эксперт посоветовала лично осмотреть прилегающие участки, чтобы проверить, соблюдены ли отступы от границ, не нарушены ли санитарные нормы, не застроена ли охранная зона. Не лишним будет пообщаться с соседями, чтобы выявить скрытые проблемы: конфликты, претензии, негативные традиции внутри ТСН или СНТ.

Ранее депутат Госдумы и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин назвал самое подходящее время для приобретения дачи. По его мнению, это весна, поскольку покупка в этот период позволяет не медлить с благоустройством участка.

