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11:41, 20 апреля 2025Ценности

Дуров опубликовал пасхальное поздравление и фото своего голого торса

Дуров: Счастливой Пасхи — дня свободы и возрождения
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: @durov

Основатель Telegram Павел Дуров опубликовал поздравление с Пасхой. Послание он выложил в своем Telegram-канале.

«Счастливой Пасхи! Это день свободы и возрождения!» — написал предприниматель, сопроводив сообщение эмоджи пасхального яйца, кулича и креста.

Дуров также прикрепил к данному посту свою фотографию. На ней Павел запечатлен с голым торсом. Он сидит на траве в позе лотоса и гладит животное.

Ранее возлюбленная Дурова Юлия Вавилова показала совместное откровенное фото. На размещенном кадре избранница предпринимателя предстала в коричневом бикини, а Павел позировал рядом с девушкой, демонстрируя обнаженный торс.

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