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14:00, 20 апреля 2025Бывший СССР

Нарушение Украиной пасхального перемирия прокомментировали

Аналитик Гагин: Нарушение пасхального перемирия говорит о потере контроля Киевом
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Diego Fedele / Stringer / Getty Images

Нарушение Вооруженными силами Украины (ВСУ) предложенного Россией пасхального перемирия говорит о потере Киевом контроля над собственными войсками. Об этом сообщил военно-политический аналитик Ян Гагин, его цитирует РИА Новости.

«Это говорит о том, что украинская власть полностью утратила контроль над своими вооруженными силами, которые теперь являются просто бандами и террористическими группами», — признал эксперт.

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По словам Гагина, продолжающиеся в Пасху удары ВСУ по России свидетельствуют об отсутствии на Украине четкой вертикали власти.

Ранее стало известно, что ВСУ атаковали Донецк в пасхальное перемирие.

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