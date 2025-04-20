Аналитик Гагин: Нарушение пасхального перемирия говорит о потере контроля Киевом

Нарушение Вооруженными силами Украины (ВСУ) предложенного Россией пасхального перемирия говорит о потере Киевом контроля над собственными войсками. Об этом сообщил военно-политический аналитик Ян Гагин, его цитирует РИА Новости.

«Это говорит о том, что украинская власть полностью утратила контроль над своими вооруженными силами, которые теперь являются просто бандами и террористическими группами», — признал эксперт.

По словам Гагина, продолжающиеся в Пасху удары ВСУ по России свидетельствуют об отсутствии на Украине четкой вертикали власти.

Ранее стало известно, что ВСУ атаковали Донецк в пасхальное перемирие.