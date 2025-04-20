В Донецке произошло не менее трех взрывов во время пасхального перемирия

Украинские военные атаковали Донецк в пасхальное перемирие. По данным агентства ТАСС, удар был зафиксирован в районе Элеваторной улицы в Донецке.

В городе было слышно не менее трех хлопков. В данный момент наблюдается задымление в одном из районов города.

Пока что информации о том, «из чего били» войска Украины, нет. Помимо этого, отсутствуют данные о пострадавших и возможных повреждениях, но известно, что на место происшествия выехали пожарные и медики.

ВСУ также успели нанести удар по Горловке. Там сообщили о прилетах четырех артиллерийских снарядов.

Фото: Armed Forces of Ukraine / Reuters

Киев обвинили в неспособности прекратить огонь даже на 30 часов

Тем временем дипломат Родион Мирошник заявил в своем Telegram, что ВСУ атаковали ЛНР в перемирие к Пасхе. Ночью, по его словам, был обстрелян пригород Кременной.

На фоне всего произошедшего в эфире телеканала «Соловьев Live» посол заявил, что Киев не способен прекратить огонь даже на 30 часов.

Киев пытался забыть про 30-дневный режим прекращения огня по энергообъектам, а сейчас — 30-часовое перемирие — как-то очень тяжело Родион Мирошник посол МИД России

Он также указал, что украинская сторона на протяжении прошлой недели напоминала о том, как настойчиво предлагала ввести такой режим прекращения огня.

В продолжение Мирошник подметил, что не помнит ни одного режима прекращения огня, который был бы долгосрочным. В связи с этим нет серьезных оснований говорить, что Украина в состоянии сдержаться и сейчас.

В свою очередь, военно-политический эксперт Ян Гагин в беседе с РИА Новости сообщил, что Киев уже утратил контроль над собственными войсками или просто не заинтересован в мире. Так он объяснил причины продолжающихся атак во время режима тишины.

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В Минобороны сообщили о 900 атаках Украины за пасхальное перемирие

В Министерстве обороны России заявили, что ВС РФ в зоне специальной военной операции (СВО) вечером 19 апреля строго соблюдали режим пасхального перемирия, несмотря на провокации со стороны ВСУ. Там добавили, что войска оставались на ранее занятых позициях.

В то же время подчеркивается, что ночью ВСУ атаковали российские позиции около сел Богатырь и Балка. В целом же, как отметили в ведомстве, с 19 на 20 апреля украинская армия произвела 900 ударов беспилотниками квадрокоптерного типа. Помимо этого, были сбросы боеприпасов, в том числе по приграничным российским регионам.

В течение ночи войска Украины применили 48 дронов, в том числе один — по территории Крыма. Под атаки в пасхальное перемирие попали Брянская и Белгородская области. В итоге там есть повреждения гражданских объектов и раненые среди мирного населения.

Фото: РИА Новости

Россия объявила о перемирии к Пасхе

В субботу, 19 апреля, Россия объявила пасхальное перемирие. При этом российские военные должны быть готовы к отражению возможных провокаций со стороны противника, заявили власти.

Войска на фронте, таким образом, прекращают все боевые действия — режим тишины продлится до 21 апреля. Киев российские власти призвали сделать то же самое — объявить о перемирии.

Украинский лидер Владимир Зеленский сначала никак не отреагировал на заявление Москвы. При этом позднее он все же сообщил, что Киев готов действовать зеркально по данным вопросам.