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11:43, 20 апреля 2025Бывший СССР

Стали известны подробности по атаке на Донецк в пасхальное перемирие

РИА Новости: Не менее трех взрывов произошло 20 апреля в Донецке
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Во время пасхального перемирия в Донецке было слышно не менее трех взрывов. Такие подробности по атаке ВСУ привел корреспондент РИА Новости.

По его словам, хлопки прогремели после 9:00. В данный момент наблюдается задымление в одном из районов города. На место происшествия выехали пожарные и медики.

О том, что военные Украины атаковали Донецк в пасхальное перемирие, стало известно ранее в воскресенье, 20 апреля. По данным ТАСС, удар был зафиксирован в районе Элеваторной улицы. Пока информации о пострадавших нет.

В субботу, 19 апреля, Россия объявила пасхальное перемирие. При этом российские военные должны быть готовы к отражению возможных провокаций со стороны противника, заявили власти.

Войска на фронте, таким образом, прекращают все боевые действия — режим тишины продлится до 21 апреля. Киев российские власти призвали сделать то же самое — объявить о перемирии. Украинский лидер Владимир Зеленский сначала никак не отреагировал на заявление Москвы, однако позже сообщил, что Киев готов действовать зеркально по данным вопросам.

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