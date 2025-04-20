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16:08, 20 апреля 2025Экономика

Названа самая популярная монета среди российских инвесторов

РИА: Золотая монета «Георгий Победоносец» стала самой популярной у инвесторов
Юлия Герасимова (редактор)

Фото: Банк России

Золотая монета «Георгий Победоносец» номиналом 50 рублей стала самой востребованной у российских инвесторов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-службы банка ПСБ.

По данным ПСБ, в марте розничные клиенты приобрели около 10 тысяч золотых монет, что сопоставимо с покупками за первые два месяца года. Всего за 2024 год объем продаж инвестиционных монет превысил 80 тысяч штук.

Аналитики связывают повышение стоимости золота с увеличением спроса со стороны центральных банков, которые в 2024 году закупили более 1000 тонн физического золота, а также с ростом инвестиций в биржевые фонды, обеспеченные золотом.

Монета «Георгий Победоносец» выпускается Московским монетным двором и содержит 7,78 грамма золота 999-й пробы (четверть тройской унции). Диаметр монеты составляет 22,6 мм. На лицевой стороне изображен двуглавый орел — герб России, а на оборотной — святой Георгий Победоносец, поражающий копьем дракона, символизирующий защиту Отечества и победу добра над злом.

Ранее сообщалось, что россияне принялись вкладывать деньги в золото, серебро и платину. Они считают это наиболее безопасным вариантом сбережений.

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