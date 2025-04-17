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02:28, 17 апреля 2025Экономика

Россияне начали вкладывать деньги в криптовалюту и драгметаллы

ELS GROUP: россияне начали вкладывать деньги в криптовалюту и драгметаллы
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Global Look Press

Россияне начали вкладывать деньги в криптовалюту, золото и серебро, заявил старший управляющий партнер, вице-президент ELS GROUP Андрей Евстифеев. Об этом пишет «Прайм».

Он отметил, что некоторые россияне выбирают криптовалюту за возможную высокую доходность, но риски в этой сфере велики. По его словам, вложения в драгоценные металлы считаются более надежными.

«Люди считают золото, серебро и платину безопасным вариантом вложений. И цифры это подтверждают: только за I квартал 2025 года золото подорожало на 18,6 процента», — указал эксперт.

Ранее около половины россиян, 46 процентов, назвали инвестиции в недвижимость невыгодными.

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