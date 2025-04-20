Патриотический подъем в Китае назвали препятствием для примирения с США

WSJ: Патриотический подъем в Китае мешает примирению с США

Происходящий в Китае патриотический подъем мешает примирению с США, поскольку он осложняет заключение сделки между председателем КНР Си Цзиньпином и президентом Дональдом Трампом. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на опрошенных экспертов.

«Это своего рода палка о двух концах», — охарактеризовал политическую ситуацию в Китае политолог из Национального университета Сингапура Джа Ян Чонг.

По словам эксперта, китайское руководство напрямую использует торговую войну с США для сплочения народа, но это приводит к осложнениям в отношениях двух стран. В этих условиях антиамериканские настроения могут вынудить власти КНР занимать жесткую позицию, чтобы не создавать впечатления, будто бы они уступают давлению Вашингтона.

Ранее Дональд Трамп рассказал о хороших переговорах с Китаем. При этом других деталей контактов с Пекином он не привел.