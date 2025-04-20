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07:29, 20 апреля 2025Культура

Актрисе Паулине Андреевой пригрозили двойным штрафом

Актрисе Паулине Андреевой грозит двойной штраф за неуплату другого взыскания
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Sergey Bulkin / Global Look Press

Российскую актрису Паулину Андрееву-Бондарчук четыре раза пытались привлечь к административной ответственности в столичном суде за неуплату другого взыскания, пишет РИА Новости со ссылкой на суд.

Согласно картотеке, с начала 2025 года в суд четыре раза поступали протоколы по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ о неуплате административного штрафа в срок. Их возвратили должностному лицу. Отмечается, что это может быть связано с выявленными нарушениями при составлении административных материалов.

Андреевой-Бондарчук грозит двойной штраф.

В марте стало известно, что режиссер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева-Бондарчук разводятся.

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