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14:44, 20 апреля 2025ЭкономикаЭксклюзив

Дачников предупредили о грозящих в начале сезона штрафах

Юрист Локтионова призвала дачников убирать мусор, чтобы избежать штрафов
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Andrey Titov / Business Online / Globallookpress.com

В первую очередь начало дачного сезона связано с наведением порядка на земельном участке, сообщила юрист, член Ассоциации юристов России, председатель Союза садоводов Екатеринбурга Надежда Локтионова. В беседе с «Лентой.ру» она назвала действия, которые помогут избежать штрафов.

В начале сезона необходимо убрать и утилизировать сухую траву и мусор, за скопление которого на участке предусмотрена административная ответственность, обратила внимание эксперт. В противном случае собственника могут оштрафовать на 2-3 тысячи рублей, уточнила она.

Если земельный участок дачника находится на краю садового товарищества и граничит с лесом, то он обязан еще убирать от сухих веток и травы прилегающую лесную территорию — 10 метров от своего участка. Это необходимо для обеспечения противопожарной безопасности

Надежда Локтионоваюрист

Если дачники решили сжечь растительный мусор, необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности. За их нарушение собственника могут оштрафовать на 5-15 тысяч рублей, предупредила юрист.

В правилах пожарной безопасности предусмотрены также рекомендации относительно установки мангала, барбекю или иного сооружения для приготовления пищи, отметила собеседница «Ленты.ру». Они должны располагаться на расстоянии не ближе 5 метров от стены жилого дома или какой-то другой постройки.

То же наказание можно получить за неправильную эксплуатацию печи, поэтому перед началом отопительного сезона Локтионова призвала убедиться в ее исправности и обеспечить чистку от сажи. По законодательству делать это нужно не реже раза в три месяца.

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За культивирование многих красивых экзотических, а также привычных по названиям растений в России предусмотрена уголовная ответственность по статье 231, обратила внимание специалист. В этой связи она призвала грамотно относиться к покупке семян.

«Весна — самое время перепахать землю, пока сорняки маленькие, так им будет сложнее разрастаться. Штраф за борщевик предусмотрен статьей 8.8 КоАП. В Московской области действует "Закон об обязательной борьбе с борщевиком как ядовитым сорняком". Штраф в зависимости от категории владельца участка: для физических лиц — 2-5 тысяч рублей, для должностных лиц — 20-50 тысяч рублей, для юридических лиц — от 150 тысяч до 1 миллиона рублей», — заключила эксперт.

Ранее ведущий эксперт, руководитель группы научной и информационной поддержки лечебно-профилактических учреждений Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев предупредил, что навоз для удобрения растений на участке нужно использовать аккуратно, так как он может быть заражен столбнячной палочкой.

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