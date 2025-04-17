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13:58, 17 апреля 2025Экономика

Дачников предупредили об опасности использования навоза

Эпидемиолог Лебедев: Навоз может быть заражен столбнячной палочкой
Виктория Клабукова

Фото: Kondor83 / Shutterstock / Fotodom

Использовать навоз для удобрения растений на участке нужно аккуратно. О чем стоит помнить, «Газете.Ru» рассказал ведущий эксперт, руководитель группы научной и информационной поддержки лечебно-профилактических учреждений Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

Как предупредил эпидемиолог, почва, сдобренная навозом, может быть заражена столбнячной палочкой. Бактерия, являясь анаэробом, способна выживать без кислорода, ожидая своего часа в течение сотни лет. Опасные споры можно обнаружить в огороде, саду или на пастбище. Заразиться инфекцией можно через небольшую царапину, при этом прямого контакта с зараженной почвой не требуется — достаточно, если эта ранка будет нанесена предметом, коснувшимся земли.

Особый риск несут ржавые металлические предметы. Кроме того, заразиться можно через ожог. «Пораниться возможно дачным инвентарем, строительными инструментами, при работе в саду, неосторожно наступив на торчащий из земли ржавый гвоздь или щепку. И даже шампуром — при приготовлении шашлыка», — обратил внимание Лебедев.

Эндотоксин, выделяющийся возбудителем заболевания при попадании в организм человека, поражает центральную нервную систему, на фоне чего может развиться сепсис, пневмония и болезни сердца. Вероятность летального исхода, несмотря на достижения современной науки, составляет 17-25 процентов. При малейшем подозрении на заражение столбняком стоит незамедлительно обратиться в медицинское учреждение, строго рекомендовал врач.

Ранее дачникам дали медицинские советы при работе в огороде. Перед прополкой следует размяться и сделать растяжку, суставы следует фиксировать бинтами. Тяжести следует поднимать за счет мышц ног, а не за счет спины, чтобы избежать травм.

ЖЗЛ
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