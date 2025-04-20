Раскрыты рекордные убытки «магического» бизнеса финалистки «Битвы экстрасенсов»

Shot: Ежемесячный доход Елены Голуновой упал с 1,7 млн до 700 тысяч рублей

Раскрыта сумма убытков бизнеса «магических» услуг финалистки 13-го сезона шоу «Битвы экстрасенсов» Елены Голуновой. Как сообщает Shot в Telegram, выручка Голуновой снизилась с 1,7 млн рублей до 700 тысяч рублей.

Отмечается, что доход компании «КАДИ», которая была зарегистрирована Еленой Голуновой около 12 лет назад, снизился в 2,5 раза с 1,7 млн рублей, заработанных в 2023 году, до 700 тысяч в прошлом. Через фирму Голунова оказывает услуги «магического» характера, продает обереги и книги.

Как утверждает издание, личные консультации с Голуновой в Москве и Новосибирске с ожиданием до года стоят 35 тысяч рублей, а срочный сеанс в течение пары месяцев — 70 тысяч рублей. Оплата, по словам клиентов, происходит наличными сразу после сеанса.

Ранее была раскрыта сумма ежемесячного дохода победителя 14-го сезона шоу «Битвы экстрасенсов» Александра Шепса от продажи «магических» товаров. Shot отметил, что доход Шепса составляет около двух миллионов рублей в месяц.

Елена Голунова — финалистка 13 сезона проекта «Битвы экстрасенсов» на ТНТ, участник ряда телевизионных проектов, в том числе, «Битва экстрасенсов» и «Экстрасенсы ведут расследование». Голунова — мать участника 6 и 11 сезонов «Битва экстрасенсов» Влада Кадони. По заверениям самой Голуновой, она потомственная сибирская ведьма, экстрасенс и чернокнижница.